Как вакцинироваться от COVID-19 людям с хроническими болезнями: в Минздраве дали ответы

Украинцы, которые имеют аллергию и хотят получить прививку против коронавируса, должны сначала ознакомиться с составом препарата. А тем, кто страдает более серьезными болезнями, перед процедурой следует проконсультироваться и с медиками.

Ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации против COVID-19 для людей с хроническими заболеваниями предоставили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины. Их опубликовали на Facebook-странице ведомства.

Какие ограничения по вакцинации против COVID-19 для людей с аллергией в анамнезе?

Если вы знаете, на что у вас аллергия, ознакомьтесь с составом вакцины в инструкции на сайте Государственного экспертного центра Минздрва www.dec.gov.ua, на сайте vaccination.covid19.gov.ua и спросите о нем у медработников, проводящих вакцинацию.

Что делать, если я не знаю, есть ли у меня аллергия на что-то из состава вакцины?

Тяжелая аллергическая реакция на вакцину, такая как анафилактический шок, крайне редкая. Она может проявиться в первые секунды или минуты после прививки. Именно поэтому вас попросят остаться в пункте прививки еще на полчаса, чтобы в случае серьезной аллергической реакции (анафилактического шока) вам предоставили своевременную и правильную медицинскую помощь.

У меня аллергия на пыльцу или пыль. Мне можно вакцинироваться против СOVID-19?

Да, можно.

Бытовая или сезонная аллергия не являются противопоказаниями для вакцинации вообще, в частности против СOVID-19. Люди с поллинозом или аллергическим ринитом могут вакцинироваться даже в период обострения болезни.

Можно ли вакцинировать людей с онкологическими заболеваниями?

Да. Такие люди в группе риска и могут трудно переболеть COVID-19. Вакцины не могут вызвать заболевание даже на фоне иммуносупрессии, потому что не являются живыми "полноценными" вирусами.

Впрочем, иммуносупрессия может означать, что вакцинация не будет иметь должного эффекта. Несмотря на это, если у вас будет шанс сделать прививку, лучше вакцинироваться, чтобы защититься.

Как вакцинируют против COVID-19 людей с аутоиммунными/системными заболеваниями?

Предостережение в случае вакцинации людей с иммуносупрессией связаны не с безопасностью (возможными реакциями организма), а с эффективностью вакцинации для них.

У таких людей иммунный ответ на вакцину может быть не оптимальным. Несмотря на это, им рекомендуется вакцинироваться от COVID-19. Тем пациентам, которые еще не получают лечения, в идеале рекомендуют получить прививку за две недели до начала плановой иммуносупрессивной терапии.

Можно ли вакцинировать против COVID-19 ВИЧ-позитивных людей?

Да, можно и нужно. Люди с ВИЧ в группе риска тяжелого течения COVID-19.

Можно ли делать прививки против COVID-19 людям с бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом?

Вакцины от COVID-19 как раз и призваны защитить людей с хроническими заболеваниями, которые рискуют тяжело заболеть коронавирусом или умереть от осложнений. Поэтому им необходима вакцинация.

Как вакцинируют против COVID-19 людей с серьезными нарушениями свертывания крови (коагулопатиями)?

Для вакцинации используют используют тонкую иглу (размер 23G или меньше), после введения вакцины сильно нажимают место укола (без трения) не менее 2 мин. Пациенту или членам семьи, родителям обязательно сообщают о риске развития гематомы от инъекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, как в Минздраве, по поручению президента, ко Дню Независимости собирают вакцинировать против коронавируса половину взрослых украинцев.