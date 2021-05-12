В Минздраве рассказали, как собираются вакцинировать от COVID-19 половину украинцев

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что Министерству здравоохранения под силу ко Дню Независимости вакцинировать против коронавируса половину взрослых украинцев. Такую задачу, как известно, поставил президент Владимир Зеленский.

За прошедшие почти три месяца прививки получили только 2% населения страны – это 882,6 тысячи человек, из которых оба укола вкололи чуть больше 1,9 тыс. О том, как за последующие три месяца Минздрав собирается выполнить план, заместитель министра здравоохранения рассказал в интервью "Сегодня".

"У нас есть Национальный план по вакцинации, который предусматривает, что к концу 2021 года мы должны вакцинировать 70% взрослого населения. Это ориентировочно 24 млн украинцев, для которых нужно 48 млн доз вакцины, чтобы защитить двумя дозами", – пояснил он.

По словам Ляшко, для этого в стране нужно ежемесячно делать 5,6 млн прививок. Санврач отметил, что Минздрав проверил свои мощности, когда поступило 364 тыс. доз вакцины AstraZeneca. В начале пасхальных праздников открылось еще 1700 пунктов вакцинирования – за эти два дня было проведено 70 тыс. и 74 тыс. прививок.

"То есть, система способна делать около 100 тыс. прививок в сутки. Это только с задействованными пунктами, которых открылось 60%. Когда привлечем все 3200 пунктов и 500 мобильных бригад, то количество вакцинаций значительно возрастет. Еще у нас в планах открыть в городах-миллионниках прививочные центры. Наша мощность – это делать около 10 млн прививок в месяц. Сейчас только вопрос в доступности и наличии вакцин", – заверил Ляшко.

Он добавил, что президент поставил задачу найти возможности и приблизить поставки препаратов, чтобы организовать максимально прививки ко Дню независимости – цель 50%. Потенциально, подчеркнул главный санврач, "ее можно выполнить".

"Будем стараться выполнить путем ускорения и поиска новых поставок. Это происходит по действующим контрактам, чтобы подвинуть поставки из 3-4 квартала на летние месяцы. Также мы обратились к COVAX, чтобы рассмотреть возможность приоритезировать поставки вакцин именно на июнь", – подытожил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, реально ли только за три месяца кардинально исправить ситуацию с вакцинацией в Украине и защитить граждан от COVID-19, читайте в материале.