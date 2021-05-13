В Украине на выходных не начнется вакцинация по Дії: в Минцифры назвали причину

В Украине в ближайшее время не начнется вакцинация граждан из электронной очереди в приложении Дія. Всему виной неготовность Министерства здравоохранения.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал глава развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

Он подтвердил, что в Минздрав планировал в ближайшие выходные, 15-16 мая, начать вакцинацию украинцев не из приоритетных групп населения, а в порядке живой очереди.

"Но мы еще ждем команду, когда это стартует. Со стороны Дії все готово, и как только нам скажут, что пункты вакцинации готовы, и чтобы мы им передали списки и контакты людей, которые хотят получить прививку, то мы сразу это сделаем. Но это точно будет не в ближайшие выходные, поскольку определенная подготовительная работа должна произойти со стороны Минздрава и должно быть необходимое количество вакцины", – пояснил чиновник.

Напомним, что главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что на предстоящих выходных, 15 и 16 мая, из очереди в приложении Дія вакцину получат люди, относящиеся к приоритетным группам населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что люди, ставшие в очередь в приложении, начнут получать прививки уже с 15 мая.