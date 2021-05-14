Литва даст Украине 100 тысяч доз вакцины от COVID-19
Правительство Литвы приняло решение предоставить 200 тысяч доз вакцин от коронавируса для стран Восточного партнерства, в том числе, 100 тысяч доз для Украины.
Как сообщил в Twitter министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, кроме Украины, вакцину получат Грузия и Молдова.
"Правительство Литвы подтвердило 200 тысяч вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины – 100 тысяч вакцин, Грузии – 15 тысяч и Молдове – 11 тысяч", – написал он.
Ландсбергис выразил надежду, что партнеры в Европе присоединятся к этой инициативе.
Министр не уточнил название производителя вакцины, а также сроков ее доставки.
Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки могут помочь Украине, предоставив вакцины против коронавируса. Наше Министерство иностранных дел сотрудничает с американской стороной для того, чтобы это стало возможным.
Ранее глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов провел переговоры с Сайрусом Пунаваллою – владельцем Serum Institute, крупнейшего производителя вакцин в мире.
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