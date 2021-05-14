Когда в Украине могут отменить карантин: Степанов назвал условие

В Украине могут отменить карантин при условии вакцинации 70% взрослого населения.

Об этом заявил в эфире телеканала "Наш" министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, на вакцинацию 100% взрослых украинцев надеяться не стоит.

"На 100% уничтожить вирус, наверное, невозможно. 100% вакцинации нельзя будет достичь. Мы очень надеемся убедить граждан, чтобы это было 70%. Понятно, что совсем другие режимы будут достигнуты. Карантинные режимы, вероятно, будут отменены", – сказал глава Минздрава.

Накануне в Украине больше не осталось областей, где были бы превышены показатели по коронавирусу. Соответственно, все регионы перенесли в "желтую" карантинную зону.

По словам специалистов, вся Украина может перейти в "зеленую" зону, если не менее 13 регионов будут показывать меньше 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент выявления новых заражений COVID-19 по всей стране будет меньше 5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине действие адаптивного карантина из-за коронавируса, вероятно, продлят до конца лета. Пока он введен до 30 июня.