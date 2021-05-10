Шмыгаль заявил о возможном продлении карантина до августа

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Карантин в Украине

В Украине действие адаптивного карантина из-за коронавируса, вероятно, продлят до конца лета. Пока он введен до 30 июня.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. В интервью "РБК-Украина" глава Кабмина отметил, что такие ограничительные меры дают свои результаты.

"Мы, очевидно, будем продолжать адаптивный карантин до августа. Если нам удастся ко Дню независимости вакцинировать большинство людей, конечно, будем искать варианты его смягчения", – уточнил он.

По его словам, такая модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, а если нет – страна "живет в "зеленой" зоне". Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин вовсе отменят.

"Поэтому, будут или нет новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или нет появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", – уточнил Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что в Кабмине пока не планирует вводить общегосударственный локдаун, а в случае необходимости будут закрываться только отдельные области, как это происходило при прошлой волне заболеваемости коронавирусом в стране.

Шмыгаль заявил о возможном продлении карантина до августа

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