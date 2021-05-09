Нового всплеска COVID-19 не избежать, карантин не поможет, – медик

После майских праздников в Украине неизбежно будет всплеск заболеваемости коронавирусом – и в условиях ослабления карантина, и в условиях его ужесточения.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказала руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания", врач-пульмонолог Светлана Гук. "Если бы даже карантин не сняли, люди бы все равно активно встречались. Сама по себе весна провоцирует людей выходить, и длинные праздники. И в том, и в другом случае мы все равно увидели бы увеличение заболеваемости", – подчеркнула она.

Медик сказала, что это связано с рядом причин. Первая – с тем, что карантины в Украине не отличаются эффективностью, вторая – что в стране еще не сформирован коллективный иммунитет.

"Карантин ослабляют, но ведь у нас его все равно никто не соблюдает. Это какое-то размахивание деревянной шашкой. В ресторанах люди как собирались, так и собираются, магазины как работали, так и работают. Общественный транспорт чуть-чуть ограничили, но по большому счету все карантинное время он работал. Все это красиво и правильно, но это не очень рабочая модель", – заметила врач.

По ее мнению, если бы украинцы были более законопослушными и соблюдали карантинные ограничения, их можно было бы продлить. В частности, отсрочить возобновление оффлайн-обучения школьников.

"Какие-то вещи можно было бы регламентировать и дальше. Например, сейчас дети выходят в школу. Для меня вопрос – стоило ли это делать. Но я говорю как доктор, моя работа связана непосредственно с теми, кто болеет тяжело. Но если смотреть с экономической точки зрения, с образовательной точки зрения, цена вопроса всегда приобретает немного другие оттенки", – признала она.

Как писал OBOZREVATEL, накануне майских праздников в большинстве областей и городов Украины были ослаблены карантинные ограничения. Киев вышел из локдауна 1 мая, Львов – 26 апреля, Одесская область стала "желтой" 25 апреля, Черновицкая область – 22 апреля.