Производство вакцины AstraZeneca от COVID-19 приостановят

В ближайшую неделю биомедицинский институт Fiocruz в Бразилии приостановит производство вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за нехватки ингредиентов.

Об этом со ссылкой на заявление института сообщает Reuters. Отмечается, что производство приостановят на неопределенный срок.

Предварительно, новые поставки компонентов вакцины в Бразилию ожидаются 22 мая. Также в спонсируемом правительством Fiocruz заявили, что производство на основе текущих запасов позволит ему продолжить поставки вакцины в течение первой недели июня, а также пообещали некоторые дополнительные поставки.

Напомним, что одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca или Pfizer оказалась на 86,6% эффективной в предотвращении заражения среди людей в возрасте 60 лет и старше.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине уже летом 2021 года начнут добровольно и бесплатно проводить гражданам тесты на наличие штаммов и антител к коронавирусу. Исследование пройдет в два этапа.