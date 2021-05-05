Вакцины AstraZeneca и Pfizer эффективны почти на 87% после первой прививки – исследование

Одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca или Pfizer оказалась на 86,6% эффективной в предотвращении заражения среди людей в возрасте 60 лет и старше.

К такому выводу пришли специалисты из Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Об этом сообщает Reuters.

В ходе исследования ученые проанализировали данные более 3,5 миллиона человек в Южной Корее в возрасте 60 лет и старше в течение двух месяцев, начиная с 26 февраля.

Так выяснилось, что препарат от Pfizer оказался на 89,7% эффективен в предотвращении инфекции минимум через две недели после введения первой дозы, а от AstraZeneca – на 86%.

"Доказано, что обе вакцины обеспечивают высокую защиту от болезни после первой дозы. Люди должны пройти полную вакцинацию в соответствии с рекомендованным графиком, ведь степень защиты повысится после второй дозы", – говорится в сообщении.

Напомним: ранее британские ученые выяснили, что только одна доза вакцины Pfizer&BioNTech или AstraZeneca снижает вероятность передачи коронавируса другим людям до 50%, что еще раз подтверждает – прививки являются лучшим выходом из пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ одобрила для экстренного применения вакцину против COVID-19 компании Moderna. Этот препарат стал пятым в списке рекомендованных.