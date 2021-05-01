ВОЗ одобрила применение еще одной вакцины против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения вакцину от коронавируса компании Moderna. Этот препарат стал пятым в списке рекомендованных, сообщили в организации.

Заместитель генерального директора ВОЗ Марианжела Симао заявила, что сейчас важно иметь больше вакцин из-за проблем с поставками препаратов, пишет Reuters. В частности, Индия – главный источник вакцин для программы COVAX – на данный момент ограничила экспорт из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью в стране.

Ранее в Moderna объявили о запланированном расширении сети производств. К 2022 году компания хочет произвести до трех миллиардов доз вакцины.

Отметим, что еще в январе вакцина Moderna была рекомендована консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) для прививания лиц старше 18 лет.

Напомним, что ранее ВОЗ были одобрены вакцины против COVID-19 от Pfizer и BionTech, AstraZeneca SK Bio, Индийского института сывороток и Johnson & Johnson.

Как сообщал OBOZREVATEL, одной из главных проблем в создании украинской вакцины против коронавируса является финансовый вопрос, поскольку на запуск поточной линии производства нужны миллионы долларов.