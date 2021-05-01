ВОЗ одобрила применение еще одной вакцины против коронавируса

София Закревская
София Закревская
Covid
1 минута
1,4 т.
ВОЗ одобрила применение еще одной вакцины против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения вакцину от коронавируса компании Moderna. Этот препарат стал пятым в списке рекомендованных, сообщили в организации.

Заместитель генерального директора ВОЗ Марианжела Симао заявила, что сейчас важно иметь больше вакцин из-за проблем с поставками препаратов, пишет Reuters. В частности, Индия – главный источник вакцин для программы COVAX – на данный момент ограничила экспорт из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью в стране.

Ранее в Moderna объявили о запланированном расширении сети производств. К 2022 году компания хочет произвести до трех миллиардов доз вакцины.

Вакцина Moderna.

Отметим, что еще в январе вакцина Moderna была рекомендована консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) для прививания лиц старше 18 лет.

Напомним, что ранее ВОЗ были одобрены вакцины против COVID-19 от Pfizer и BionTech, AstraZeneca SK Bio, Индийского института сывороток и Johnson & Johnson.

Как сообщал OBOZREVATEL, одной из главных проблем в создании украинской вакцины против коронавируса является финансовый вопрос, поскольку на запуск поточной линии производства нужны миллионы долларов.

disclaimer_icon

Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Вакцинация в Украине и миреКоронавирусВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)Вакцина от коронавирусавакцина Moderna