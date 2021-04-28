Одна доза вакцины уменьшает распространение COVID-19 на 50% – исследование

Только одна доза вакцины Pfizer&BioNTech или AstraZeneca снижает вероятность передачи коронавируса другим людям до 50%, что еще раз подтверждает – прививки являются лучшим выходом из пандемии.

Это выяснили в ходе нового исследования британские ученые, пишет NDTV. В частности, Служба здравоохранения Британии (PHE) проанализировала данные о 57 тысячах вакцинированных людей из 24 тыс. домохозяйств, сравнив их почти с одним миллионом невакцинированных.

В итоге исследование показало, что у тех, кто заразился COVID-19 через три недели после первой инъекции, вероятность передачи вируса своим близким была на 38-49% ниже, чем у людей, которые еще не получали прививку.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что это потрясающая новость.

"Мы уже знаем, что вакцины спасают жизни, и это исследование – реальные данные, которые показывают, что вакцины также сокращают передачу этого смертельного вируса", – отметил он.

По словам ученых, дома граждан считаются местом "высокого риска" распространения COVID-19. В исследовании говорится, что аналогичные результаты можно ожидать в других условиях с аналогичными рисками передачи, например при совместном проживании или в тюрьмах.

Руководитель отдела иммунизации PHE Мэри Рамзи добавила, что именно вакцины не только снижают степень тяжести заболевания и предотвращают сотни смертей ежедневно, но и "дополнительно влияют на снижение шансов передачи вируса" другим.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник ВОЗ и адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков заявил, что украинцам стоит делать прививки от COVID-19 любой вакциной, ведь такие препараты обеспечат защиту наиболее уязвимых граждан. Он отметил, что Израиль и США успешно противостояли вирусу благодаря массовой вакцинации населения, чего нельзя сказать о Европе.