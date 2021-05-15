В Венгрии мужчине случайно укололи шесть доз вакцины Pfizer
В Венгрии в городе Сомбатхей мужчине в результате ошибки сделали прививку сразу шестью дозами вакцины против COVID-19 производства Pfizer. Он провел день в больнице под наблюдением и был выписан домой.
Никаких серьезных негативных симптомов у пациента – Ласло Сакача – врачи не выявили. Однако, у него была невысокая температура, давление и головные боли, передает Portfolio.
Сам мужчина рассказал, что укол ему делал семейный врач, который ранее еще не использовал препарат Pfizer. Вероятно, медик по незнанию взял из ампулы всю вакцину, а не ее часть.
"Оказалось, что, может быть, я получил слишком много [препарата]", – сказал житель Венгрии.
Издание пишет, что в больнице, где делали прививку, отнеслись к ситуации с юмором и шутили. "Ты защищен уже четыре или пять лет", – сказали врачи пациенту.
У мужчины после укола шестью дозами вакцины в течение нескольких часов была повышена температура тела (до 37 градусов), а артериальное давление поднялось до 180. У него также болела голова. Указанные симптомы могут проявляться и после стандартной процедуры вакцинации.
Мужчина рассказал, что ему пришлось провести одну ночь в больнице, но лекарств ему не выписывали. "На следующий день меня отправили домой", – сказал он.
При этом, как считает вирусолог Миклош Русвай, более устойчивого иммунитета в результате такой прививки не будет, результат должен быть аналогичным, как при введении однократной дозы.
Напомним, такой же случай недавно произошел в Италии. Там сразу шесть доз Pfizer получила 23-летняя девушка. Негативных последствий это у нее не вызвало.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca или Pfizer оказалась на 86,6% эффективной в предотвращении заражения среди людей в возрасте 60 лет и старше.
О том, из чего состоит препарат Pfizer, читайте по ссылке.
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