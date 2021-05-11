В Италии 23-летней девушке случайно вкололи 6 доз вакцины Pfizer

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
2 минуты
1,0 т.
Вакцинация от COVID-19

В Италии 23-летней женщине в результате ошибки ввели шесть доз вакцины против коронавируса от компании Pfizer, но негативных реакций у пациентки это не вызвало.

Инцидент произошел в области Тоскана 9 мая. Об этом рассказала пресс-секретарь больницы Даниэлла Джанелли, передает CNN.

Отмечается, что 23-летняя итальянка пришла на вакцинацию, так как работает интерном в отделении психологии. В начале апреля правительство Италии приняло постановление, согласно которому прививка стала обязательной для всех работников сферы здравоохранения.

Медик, которая прививала девушку, случайно наполнила шприц целым флаконом препарата, где в общей сложности было шесть доз. Она поставила укол и лишь потом поняла, что что-то сделала не так.

"Она увидела пять пустых шприцев и осознала свою ошибку", – сказала Джанелли.

В течение суток врачи тщательно наблюдали за пациенткой. Уже 10 мая ее выписали, так как у вакцинированной девушки не было сопутствующих заболеваний и она хорошо себя чувствовала.

В больнице начали внутреннее расследование, однако Джанелли заявила, что это "может быть просто человеческой ошибкой, безусловно непреднамеренной".

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Количество случаев инфицирования, выявленных за день
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Динамика зафиксированных смертей от коронавируса

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • Одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca или Pfizer оказалась на 86,6% эффективной в предотвращении заражения среди людей в возрасте 60 лет и старше.

  • О том, из чего состоит препарат Pfizer, читайте по ссылке.

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