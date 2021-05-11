В Италии 23-летней девушке случайно вкололи 6 доз вакцины Pfizer

В Италии 23-летней женщине в результате ошибки ввели шесть доз вакцины против коронавируса от компании Pfizer, но негативных реакций у пациентки это не вызвало.

Инцидент произошел в области Тоскана 9 мая. Об этом рассказала пресс-секретарь больницы Даниэлла Джанелли, передает CNN.

Отмечается, что 23-летняя итальянка пришла на вакцинацию, так как работает интерном в отделении психологии. В начале апреля правительство Италии приняло постановление, согласно которому прививка стала обязательной для всех работников сферы здравоохранения.

Медик, которая прививала девушку, случайно наполнила шприц целым флаконом препарата, где в общей сложности было шесть доз. Она поставила укол и лишь потом поняла, что что-то сделала не так.

"Она увидела пять пустых шприцев и осознала свою ошибку", – сказала Джанелли.

В течение суток врачи тщательно наблюдали за пациенткой. Уже 10 мая ее выписали, так как у вакцинированной девушки не было сопутствующих заболеваний и она хорошо себя чувствовала.

В больнице начали внутреннее расследование, однако Джанелли заявила, что это "может быть просто человеческой ошибкой, безусловно непреднамеренной".

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