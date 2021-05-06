В Минздраве объяснили, из чего состоит вакцина Pfizer против COVID-19

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
2 минуты
2,1 т.
Вакцина Comirnaty от Pfizer и BioNTech

В Украине продолжают делать прививки против коронавируса вакциной, которую совместно разработали американский фармакологический концерн Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech. Препарат выпускается под торговой маркой Comirnaty.

Пока им вакцинируют персонал и жителей домов престарелых, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников. В Министерстве здравоохранения (Минздраве) объяснили, из чего состоит эта вакцина.

Так, действующим веществом Pfizer&BioNTech (Comirnaty) является мРНК – молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунного ответа.

Вспомогательные вещества:

  • ALC-0315, ALC-0159 и холестерол – липидные частицы, которые формируют защитный барьер вокруг активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки;

  • DSPC – фосфолипид, который стабилизирует липидный бислой и ускоряет высвобождение активного компонента, а потому усиливает его действие;

  • дигидрат фосфата натрия и дигидрат фосфата калия – буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем тела человека;

  • натрия хлорид и калия хлорид – являются растворителями и корректируют солевой баланс вакцины;

  • сахароза – предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину;

  • вода для инъекций.

Состав вакцины Pfizer&BioNTech (Comirnaty)

Как известно, Pfizer&BioNTech (Comirnaty) разрешена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), также разрешение на использование дали США, Британия, Европейский Союз, Швейцария, Австралия, Канада и другие страны.

Напомним: после длительных и тяжелых переговоров с компанией Pfizer, Украина достигла договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. То есть в целом страна получит 20 млн доз этой вакцины в течение нынешнего календарного года. Первые поставки по контракту – 500 тыс. доз – будут получены уже в мае-июне.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое исследование показало, что одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca или Pfizer оказалась на 86,6% эффективной в предотвращении заражения среди людей в возрасте 60 лет и старше.

disclaimer_icon

Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусВакцинация в Украине и миреМинистерство здравоохраненияпрививкаВакцина от коронавирусавакцина Comirnatyвакцина Pfizer и BioNTech