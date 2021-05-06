В Минздраве объяснили, из чего состоит вакцина Pfizer против COVID-19

В Украине продолжают делать прививки против коронавируса вакциной, которую совместно разработали американский фармакологический концерн Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech. Препарат выпускается под торговой маркой Comirnaty.

Пока им вакцинируют персонал и жителей домов престарелых, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников. В Министерстве здравоохранения (Минздраве) объяснили, из чего состоит эта вакцина.

Так, действующим веществом Pfizer&BioNTech (Comirnaty) является мРНК – молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунного ответа.

Вспомогательные вещества:

ALC-0315, ALC-0159 и холестерол – липидные частицы, которые формируют защитный барьер вокруг активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки;

DSPC – фосфолипид, который стабилизирует липидный бислой и ускоряет высвобождение активного компонента, а потому усиливает его действие;

дигидрат фосфата натрия и дигидрат фосфата калия – буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем тела человека;

натрия хлорид и калия хлорид – являются растворителями и корректируют солевой баланс вакцины;

сахароза – предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину;

вода для инъекций.

Как известно, Pfizer&BioNTech (Comirnaty) разрешена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), также разрешение на использование дали США, Британия, Европейский Союз, Швейцария, Австралия, Канада и другие страны.

Напомним: после длительных и тяжелых переговоров с компанией Pfizer, Украина достигла договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. То есть в целом страна получит 20 млн доз этой вакцины в течение нынешнего календарного года. Первые поставки по контракту – 500 тыс. доз – будут получены уже в мае-июне.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое исследование показало, что одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca или Pfizer оказалась на 86,6% эффективной в предотвращении заражения среди людей в возрасте 60 лет и старше.