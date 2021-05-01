Украина договорилась с Pfizer о поставках еще 10 млн доз вакцины, – Степанов

Украина получит в общем более 20 миллионов доз вакцины против коронавируса, которую разработали американская компания Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Соответствующая договоренность на дополнительные 10 млн доз была достигла 1 мая. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня ночью мы подписали контракт. То есть в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", – отметил он.

По словам главы Минздрава, переговоры с компанией Pfizer начались еще в августе прошлого года и были достаточно напряженными. Спустя всего несколько месяцев удалось "сдвинуть ситуацию с мертвой точки", после того как украинская сторона привлекла дипломатические учреждения США и Украины и министра здравоохранения США Алекса Азара.

"Мы достигли договоренности о поставках первых 10 млн доз вакцины в Украину. Совместными усилиями наконец добились замечательных результатов и способны обеспечить украинцев полном объеме вакцин в текущем году", – пояснил Степанов.

Он подчеркнул, что первые поставки по этому контракту – 500 тыс. доз – Украина получит уже в мае-июне, 4,5 млн доз – в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные – 15 млн доз – в четвертом квартале 2021 года.

"Искренне благодарен компании Pfizer за плодотворное сотрудничество и с нетерпением ждем поставки. Ситуация с поставками вакцин напряженная во всем мире. Но мы делаем все от нас зависящее, чтобы 70% украинцев были вакцинированы уже в этом году", – подчеркнул министр.

Это отметили и в Офисе президента, назвав произошедшее замечательной новостью под Пасху.

"Заключение контракта стало возможным благодаря личным договоренностям Владимира Зеленского с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой", – добавили в Telegram-канале ОП.

Напомним: ранее Масим Степанов заявил, что в мае Украина ожидает получения почти миллион доз вакцины против коронавируса от Pfizer. Первым источником станет программа COVAX – должны прибыть 473 тыс. доз препарата до 17-18 мая.

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