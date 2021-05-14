В Украине за сутки 4,5 тысячи человек получили вторую прививку от COVID-19
В Украине за минувшие сутки, 13 мая, прививку от коронавируса сделали21 587человек, из них 4530 – завершили вакцинацию.
Меньше всего украинцев вакцинировали в Херсонской – 34 и Кировоградской областях – 314. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.
Больше всего человек привили в Киеве – 2249, Ивано-Франковской области – 1339 и Закарпатской области – 1337.
Всего с начала вакцинации было привито 918 164 украинца. Из них получили одну дозу 918 162 человек, завершили вакцинацию – 8 358 человек. Два человека получили одну дозу за рубежом.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов назвал стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в Украине.
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