Коронавирусом в Украине заболели 7,5 тысяч за сутки
По состоянию на утро пятницы, 14 мая, в Украине официально подтверждены 2 143 448 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7562 – обнаружены за прошедшие сутки, 336 – дети, 216 – медики.
От COVID-19 в стране умерли уже 47 620 человек (+287 за сутки), а 1 832 601 пациент (+15 958 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.
Проведено тестирований за сутки – 79 452 (в частности методом ПЦР – 33 889, методом ИФА – 14 118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31445).Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев – 681 случай / 2249 прививок;
Винницкая область – 126 случаев / 554 прививки;
Волынская область – 228 случаев / 884 прививки;
Днепропетровская область – 487 случаев / 1222 прививки;
Донецкая область – 445 случаев / 1244 прививки;
Житомирская область – 211 случаев / 989 прививок;
Закарпатская – 105 случаев / 1337 прививок;
Запорожская область – 301 случай / 705 прививок;
Ивано-Франковская область – 186 случаев / 1339 прививок;
Киевская область – 301 случай / 944 прививки;
Кировоградская область – 127 случаев / 314 прививок;
Луганская область – 186 случаев / 557 прививок;
Львовская область – 350 случаев / 1384 прививки;
Николаевская область – 285 случаев / 471 прививки;
Одесская область – 368 случаев / 984 прививки;
Полтавская область – 325 случаев / 926 прививок;
Ривненская область – 357 случаев / 944 прививки;
Сумская область – 249 случаев / 422 прививки;
Тернопольская область – 200 случаев / 896 прививок;
Харьковская область – 665 случаев / 649 прививок;
Херсонская область – 250 случаев / 34 прививки;
Хмельницкая область – 334 случая / 1037 прививок;
Черкасская область – 449 случаев / 468 прививок;
Черновицкая область – 95 случаев / 478 прививок;
Черниговская область – 251 случай / 556 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов назвал стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в Украине.
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