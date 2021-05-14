Коронавирусом в Украине заболели 7,5 тысяч за сутки

По состоянию на утро пятницы, 14 мая, в Украине официально подтверждены 2 143 448 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7562 – обнаружены за прошедшие сутки, 336 – дети, 216 – медики.

От COVID-19 в стране умерли уже 47 620 человек (+287 за сутки), а 1 832 601 пациент (+15 958 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

Проведено тестирований за сутки – 79 452 (в частности методом ПЦР – 33 889, методом ИФА – 14 118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31445).

г. Киев – 681 случай / 2249 прививок;

Винницкая область – 126 случаев / 554 прививки;

Волынская область – 228 случаев / 884 прививки;

Днепропетровская область – 487 случаев / 1222 прививки;

Донецкая область – 445 случаев / 1244 прививки;

Житомирская область – 211 случаев / 989 прививок;

Закарпатская – 105 случаев / 1337 прививок;

Запорожская область – 301 случай / 705 прививок;

Ивано-Франковская область – 186 случаев / 1339 прививок;

Киевская область – 301 случай / 944 прививки;

Кировоградская область – 127 случаев / 314 прививок;

Луганская область – 186 случаев / 557 прививок;

Львовская область – 350 случаев / 1384 прививки;

Николаевская область – 285 случаев / 471 прививки;

Одесская область – 368 случаев / 984 прививки;

Полтавская область – 325 случаев / 926 прививок;

Ривненская область – 357 случаев / 944 прививки;

Сумская область – 249 случаев / 422 прививки;

Тернопольская область – 200 случаев / 896 прививок;

Харьковская область – 665 случаев / 649 прививок;

Херсонская область – 250 случаев / 34 прививки;

Хмельницкая область – 334 случая / 1037 прививок;

Черкасская область – 449 случаев / 468 прививок;

Черновицкая область – 95 случаев / 478 прививок;

Черниговская область – 251 случай / 556 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов назвал стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в Украине.