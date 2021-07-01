Хроника коронавируса на 1 июля: прибавилось более 380 тысяч больных за сутки

По состоянию на четверг, 1 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 182,9 млн человек. За минувший день выявлено 381 тысяча новых инфицированных, умерли еще 7889. Всего болезнь унесла жизни 3,9 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 167,1 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 64 тыс., Индии – 45 тыс. и Колумбии – 25 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 233 996 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 286 граждан, а 2 163 069 вылечились.

Центры массовой вакцинации украинцев на этой неделе будут работать в шести городах – Киеве, Одессе, Харькове, Белой Церкви, Запорожье и Полтаве.

В Украине объявили о начале тестирования получения COVID-сертификатов о вакцинации против коронавируса. Оно стартует с 1 июля. Также начат поиск добровольцев для бета-теста.

Ученые считают, что симптомы коронавируса могут оставаться у пациентов после выздоровления из-за реактивации другой вирусной инфекции. Вероятно, это связано с вирусом Эпштейна-Барра.

В Уганде 800 гражданам укололи поддельную вакцину от коронавируса, пишет Daily Monitor.