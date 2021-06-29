В Украине назвали дату старта тестирования COVID-сертификатов

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
1 минута
403
В Украине назвали дату старта тестирования COVID-сертификатов

В Украине объявили о начале тестирования получения COVID-сертификатов о вакцинации против коронавируса. Оно стартует с 1 июля.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации. Сейчас ведомство объявило о поиске добровольцев для участия в бета-тестировании.

Отмечается, что документ можно будет получить через приложение Дія. Он будет подтверждать, что человек действительно вакцинировался в Украине, а также действовать в странах Европейского Союза.

"Все тестировщики получат доступ на протяжение 48 часов. Страт тестирования с 1 июля", – сказано в сообщении.

Видео дня

Условием для участия является полная вакцинация, то есть двумя дозами.

Таким образом в министерстве хотят проверить, как работает техническая часть сертификатов в приложении.

Присоединиться к тестированию ведомство предлагает на специальном сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, при получении сертификатов приложение Дія будет синхронизироваться с системой E-Health.

Ранее гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина уточнил, что документы будут действовать 180 дней.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреКоронавирусМинистерство цифровой трансформации Украины