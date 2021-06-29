В Украине назвали дату старта тестирования COVID-сертификатов

В Украине объявили о начале тестирования получения COVID-сертификатов о вакцинации против коронавируса. Оно стартует с 1 июля.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации. Сейчас ведомство объявило о поиске добровольцев для участия в бета-тестировании.

Отмечается, что документ можно будет получить через приложение Дія. Он будет подтверждать, что человек действительно вакцинировался в Украине, а также действовать в странах Европейского Союза.

"Все тестировщики получат доступ на протяжение 48 часов. Страт тестирования с 1 июля", – сказано в сообщении.

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Условием для участия является полная вакцинация, то есть двумя дозами.

Таким образом в министерстве хотят проверить, как работает техническая часть сертификатов в приложении.

Присоединиться к тестированию ведомство предлагает на специальном сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, при получении сертификатов приложение Дія будет синхронизироваться с системой E-Health.

Ранее гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина уточнил, что документы будут действовать 180 дней.