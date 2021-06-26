В ЕС признают украинские COVID-сертификаты: в Минздраве пояснили, как будет работать система

В Украине готовятся к старту выдачи международных сертификатов вакцинации, который запланирован на июль. Они позволят гражданам путешествовать в страны Европейского Союза.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, 26 июня, заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Ярослав Кучер. Он уточнил, что получить документ можно будет через приложение Дія.

Пока сертификат будет доступен для граждан, прошедших полный курс вакцинации. На следующих этапах планируется выдавать документ по тестам и тем, кто переболел коронавирусом.

Чиновник отметил, что протестировал систему, и она "работает неплохо".

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По словам Кучера, приложение Дія будет синхронизироваться с системой E-Health

"Для путешествий в страны ЕС вы должны пограничнику на границе показать QR-код, он его сканирует и будет видеть, что человек вакцинировался, что подтверждено государством", – пояснил замминистра.

Чиновник также добавил, что Украина уже обменялась с ЕС соответствующими ключами для проверки правильности и актуальности выданных сертификатов, а также провели несколько тестирований.

Что касается США и других стран, которые не входят в ЕС, с ними нужно договариваться отдельно. Кучер добавил, Министерство иностранных дел уже занимается этим вопросом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ковидний сертификат могут ввести с 1 июля и он будет действовать до 180 дней.