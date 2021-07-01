Украинцы могут получить первые COVID-"паспорта" в Дії: как это работает

В Украине 1 июля приложение Дія запустило тестовую версию новой услуги – оформления цифровых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Примечательно, что в Евросоюзе в этот же день запустили приложение EU Green Pass, с помощью которого также можно получить COVID-сертификаты.

Как рассказал в своем блоге на OBOZREVATEL министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина – одна из первых стран за пределами ЕС, которая начала коммуникацию с командой Европейского Союза о взаимном признании COVID-сертификатов. Подчеркнем: только после официального решения об этом и подписания соответствующих соглашений украинский цифровой "коронавирусный" документ можно будет использовать для выезда за границу.

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"Мы на постоянной связи, получаем актуальную информацию и адаптируем под нее техническую часть", – отметил Федоров.

В Минцифры указали на то, что электронные COVID-"паспорта" будут удобными для граждан. С их помощью украинцы смогут путешествовать безопасно без кучи документов и справок для каждой страны отдельно.

COVID-сертификат будет подтверждать статус гражданина о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-тестов и статус, что человек переболел коронавирусом.

Поучаствовать в бета-тесте оформления такого COVID-"паспорта" можно, если вы прошли полную иммунизацию против коронавирусной болезни (присоединиться можно на специальном сайте). Все тестировщики получат доступ в течение 48 часов.

Чтобы получить сертификат о вакцинации, нужно:

перейти в раздел "Услуги" в Дії ;

выбрать "COVID-сертификат";

нажать "Сгенерировать сертификат";

подписать Дія.Підписом заявление на обработку медицинских данных;

получить сертификат (появится рядом с другими цифровыми документами).

Получение этого цифрового документа простое, ведь Дія будет синхронизироваться с системой E-Health и автоматически (после согласия пользователя) получать данные о прививке.

Система европейских COVID-сертификатов пока насчитывает 27 стран-членов ЕС и три за пределами Евросоюза, входящих в Европейскую экономическую зону (Норвегия, Лихтенштейн и Исландия).

Ожидается, что документы, выданные в Украине, также будут действовать в ЕС после заключения соответствующих соглашений.

Добавим: над внедрением COVID-сертификатов в Дії совместно работают Минцифра, Минздрав, Национальная служба здоровья, Министерство иностранных дел и Государственная налоговая служба.

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