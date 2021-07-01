В Европе ввели единые коронавирусные сертификаты для всех стран Евросоюза

В четверг, 1 июля, Евросоюз запустил единые цифровые коронавирусные сертификаты. К системе электронных документов уже подключились все страны ЕС.

Как передает пресс-служба Европейской Комиссии, сертификат позволит свободно перемещаться по ЕС без задержек на границе – без очередей, тестирования, заполнения бумаг и карантина.

Сам сертификат представлен в виде QR-кода, который при сканировании выдает информацию о человеке. Будут доступны три вида коронавирусных документов: о вакцинации, выздоровлении от болезни или же отрицательном тесте на COVID-19.

Видео дня

Отмечается, что уже электронно-сгенерированы более 200 млн QR-кодов. Сертификат бесплатный и его выдачей в каждой стране ЕС занимаются местные власти. Документ признается на всей территории Союза и действует 12 месяцев.

Новость обновляется...