В Европе ввели единые коронавирусные сертификаты для всех стран Евросоюза
В четверг, 1 июля, Евросоюз запустил единые цифровые коронавирусные сертификаты. К системе электронных документов уже подключились все страны ЕС.
Как передает пресс-служба Европейской Комиссии, сертификат позволит свободно перемещаться по ЕС без задержек на границе – без очередей, тестирования, заполнения бумаг и карантина.
Сам сертификат представлен в виде QR-кода, который при сканировании выдает информацию о человеке. Будут доступны три вида коронавирусных документов: о вакцинации, выздоровлении от болезни или же отрицательном тесте на COVID-19.
Отмечается, что уже электронно-сгенерированы более 200 млн QR-кодов. Сертификат бесплатный и его выдачей в каждой стране ЕС занимаются местные власти. Документ признается на всей территории Союза и действует 12 месяцев.
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