Федоров рассказал, сможет ли ЕС признать украинские COVID-сертификаты из Дії

Украинские COVID-сертификаты, которые после бета-тестирования (оно уже стартовало) будут доступны для оформления в приложении Дія, должны признать в Европейском Союзе – после завершения всех технических работ и юридических моментов. В этом случае украинцы, полностью иммунизированные против коронавируса одобренным в ЕС препаратом, смогут путешествовать Европой с помощью цифрового "паспорта вакцинации".

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в блоге, опубликованном на сайте OBOZREVATEL 1 июля, Дія будет использовать технологию межнационального обмена открытыми ключами. С помощью этого у других стран будет возможность принимать украинские COVID-сертификаты, проверять их подлинность.

"Мы готовы к такому обмену со странами ЕС. Ведь документ разрабатываем с учетом международных требований – EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии", – подчеркнул министр.

Видео дня

Когда именно COVID-"паспорта" из Дії одобрят в ЕС, он не назвал, однако известно, что это будет происходить в четыре этапа:

ЕС предоставит чеклист с перечнем требований. Далее Европейский Союз проведет техническую проверку на соответствие европейским стандартам. Этот процесс продлится примерно месяц. Украинские документы утвердит каждая страна-член ЕС. Последний этап – финальное тестирование и массовый запуск услуги.

Только после этого этапа украинцы смогут снова безопасно путешествовать в страны ЕС и те, которые присоединятся к системе.

Подчеркивается: у каждого государства свои правила пересечения границы и список вакцин, с которыми можно это сделать.

"Поэтому перед тем, как планировать путешествие, нужно будет внимательно проверить информацию относительно въезда. Обычно это можно сделать на официальных правительственных порталах других стран", – предупредил Федоров.

Как ранее писал OBOZREVATEL: