Федоров рассказал, сможет ли ЕС признать украинские COVID-сертификаты из Дії
Украинские COVID-сертификаты, которые после бета-тестирования (оно уже стартовало) будут доступны для оформления в приложении Дія, должны признать в Европейском Союзе – после завершения всех технических работ и юридических моментов. В этом случае украинцы, полностью иммунизированные против коронавируса одобренным в ЕС препаратом, смогут путешествовать Европой с помощью цифрового "паспорта вакцинации".
Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в блоге, опубликованном на сайте OBOZREVATEL 1 июля, Дія будет использовать технологию межнационального обмена открытыми ключами. С помощью этого у других стран будет возможность принимать украинские COVID-сертификаты, проверять их подлинность.
"Мы готовы к такому обмену со странами ЕС. Ведь документ разрабатываем с учетом международных требований – EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии", – подчеркнул министр.
Когда именно COVID-"паспорта" из Дії одобрят в ЕС, он не назвал, однако известно, что это будет происходить в четыре этапа:
ЕС предоставит чеклист с перечнем требований.
Далее Европейский Союз проведет техническую проверку на соответствие европейским стандартам. Этот процесс продлится примерно месяц.
Украинские документы утвердит каждая страна-член ЕС.
Последний этап – финальное тестирование и массовый запуск услуги.
Только после этого этапа украинцы смогут снова безопасно путешествовать в страны ЕС и те, которые присоединятся к системе.
Подчеркивается: у каждого государства свои правила пересечения границы и список вакцин, с которыми можно это сделать.
"Поэтому перед тем, как планировать путешествие, нужно будет внимательно проверить информацию относительно въезда. Обычно это можно сделать на официальных правительственных порталах других стран", – предупредил Федоров.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
"Коронавирусный" сертификат в Украине будет действовать до 180 дней.
О том, как поучаствовать в бета-тесте оформления такого COVID-"паспорта", читайте по ссылке.
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