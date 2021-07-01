В Украине снова начало расти число новых случаев COVID-19
По состоянию на утро четверга, 1 июля, в Украине официально подтвержден 2 235 801 случай коронавирусной инфекции. Из них 705 обнаружены за прошедшие сутки, 28 – дети и 18 медиков. Госпитализировали 464 пациента.
От COVID-19 в стране умер уже 52 391 человек (+51 за сутки), выздоровели 2 168 387 (+1 719). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 231 случай;
Винницкая область – 17 случаев;
Волынская область – 10 случаев;
Днепропетровская область – 31 случай;
Донецкая область – 28 случаев;
Житомирская область – 17 случаев;
Закарпатская область – 3 случая;
Запорожская область – 24 случая;
Ивано-Франковская область – 7 случаев;
Киевская область – 56 случаев;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 28 случаев;
Львовская область – 29 случаев;
Николаевская область – 16 случаев;
Одесская область – 41 случай;
Полтавская область – 11 случаев;
Ривненская область – 11 случаев;
Сумская область – 21 случай;
Тернопольская область – 3 случая;
Харьковская область – 41 случай;
Херсонская область – 26 случаев;
Хмельницкая область – 12 случаев;
Черкасская область – 25 случаев;
Черновицкая область – 5 случаев;
Черниговская область – 8 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине объявили о начале тестирования получения COVID-сертификатов о вакцинации против коронавируса. Оно стартует с 1 июля. Также начат поиск добровольцев для бета-теста.
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