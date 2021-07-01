В Украине снова начало расти число новых случаев COVID-19

По состоянию на утро четверга, 1 июля, в Украине официально подтвержден 2 235 801 случай коронавирусной инфекции. Из них 705 обнаружены за прошедшие сутки, 28 – дети и 18 медиков. Госпитализировали 464 пациента.

От COVID-19 в стране умер уже 52 391 человек (+51 за сутки), выздоровели 2 168 387 (+1 719). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

г. Киев – 231 случай;

Винницкая область – 17 случаев;

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Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 31 случай;

Донецкая область – 28 случаев;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 3 случая;

Запорожская область – 24 случая;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область – 56 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 28 случаев;

Львовская область – 29 случаев;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 41 случай;

Полтавская область – 11 случаев;

Ривненская область – 11 случаев;

Сумская область – 21 случай;

Тернопольская область – 3 случая;

Харьковская область – 41 случай;

Херсонская область – 26 случаев;

Хмельницкая область – 12 случаев;

Черкасская область – 25 случаев;

Черновицкая область – 5 случаев;

Черниговская область – 8 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине объявили о начале тестирования получения COVID-сертификатов о вакцинации против коронавируса. Оно стартует с 1 июля. Также начат поиск добровольцев для бета-теста.