Кабмин утвердил COVID-сертификаты: кто сможет получить. Документ
Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которым утвердил сертификаты о вакцинации. Они будут в цифровом виде, но также есть возможность получить в бумажной форме.
Документ №677 в четверг, 1 июля, был опубликован на Правительственном портале. Кроме данных о прививке сертификаты будут подтверждать также информацию о тестировании и выздоровлении от коронавируса (чтобы прочитать постановление, доскролльте страницу до конца).
В постановлении уточняется, что сертификат будет отображаться в мобильном приложении Дія. Кроме того, есть возможность получить документ в бумажном виде, однако для этого придется обращаться к врачу.
COVID-сертификат будет содержать такие данные:
о полном курсе вакцинации, тестировании на коронавирус или о факте выздоровления;
имя и фамилию владельца на украинском языке;
дату рождения;
уникальный номер сертификата;
срок действия документа.
Срок действия сертификатов в первых двух случаях одинаковый:
о вакцинации 180 дней с момента получения последней дозы;
о выздоровлении также 180 дней начиная от даты взятия пробы, которая дала позитивный результат;
о негативном тесте 72 часа с момента забора материалов.
Отметим, что на первых этапах запуска сертификатов их будут выдавать только вакцинированным украинцам. Затем планируется расширить и на тех, кто выздоровел, и сдал тест.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском Союзе должны признать украинские сертификаты после завершения всех технических работ и юридических тонкостей.
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