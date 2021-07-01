Кабмин утвердил COVID-сертификаты: кто сможет получить. Документ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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Кабмин утвердил COVID-сертификаты: кто сможет получить. Документ

Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которым утвердил сертификаты о вакцинации. Они будут в цифровом виде, но также есть возможность получить в бумажной форме.

Документ №677 в четверг, 1 июля, был опубликован на Правительственном портале. Кроме данных о прививке сертификаты будут подтверждать также информацию о тестировании и выздоровлении от коронавируса (чтобы прочитать постановление, доскролльте страницу до конца).

В постановлении уточняется, что сертификат будет отображаться в мобильном приложении Дія. Кроме того, есть возможность получить документ в бумажном виде, однако для этого придется обращаться к врачу.

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COVID-сертификат будет содержать такие данные:

  • о полном курсе вакцинации, тестировании на коронавирус или о факте выздоровления;

  • имя и фамилию владельца на украинском языке;

  • дату рождения;

  • уникальный номер сертификата;

  • срок действия документа.

Срок действия сертификатов в первых двух случаях одинаковый:

  • о вакцинации 180 дней с момента получения последней дозы;

  • о выздоровлении также 180 дней начиная от даты взятия пробы, которая дала позитивный результат;

  • о негативном тесте 72 часа с момента забора материалов.

Отметим, что на первых этапах запуска сертификатов их будут выдавать только вакцинированным украинцам. Затем планируется расширить и на тех, кто выздоровел, и сдал тест.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском Союзе должны признать украинские сертификаты после завершения всех технических работ и юридических тонкостей.

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