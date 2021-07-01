Вакцины от COVID-19 получили почти 20% жителей планеты. Инфографика
С начала мировой кампании вакцинации от коронавируса в 180 странах было введено более 3,05 млрд доз препарата. Согласно последним данным, в день в мире вводили около 42,9 млн доз.
При этом в США на данный момент введено 327 млн доз вакцины от COVID-19. За последнюю неделю вводили в среднем один миллион доз в день, пишет Вloomberg (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).
Отмечается, что 3,05 млрд доз препарата от коронавируса достаточно для полной вакцинации 19,9% населения мира. Однако распределение вакцины было неравномерным. Страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине объявили о начале тестирования получения COVID-сертификатов о вакцинации против коронавируса. Оно стартует с 1 июля. Также начат поиск добровольцев для бета-теста.
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