Семь стран ЕС одобрили вакцину против коронавируса, которая применяется в Украине

Семь государств Евросоюза одобрили индийскую вакцину Covishield для путешественников из других стран. Вакцинированы этим препаратом теперь имеют право на поездку в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию, Испанию и Эстонию.

Об этом сообщил BBC. Кроме того источники издания сообщили, что Исландия и Швейцария также сделали Covishield приемлемым для поездок в эти страны.

Ранее Индия заявляла, что не признает ковид-сертификат ЕС для путешественников, если у него не внесут индийскую вакцину. Такое заявление было сделано на фоне сообщений о том, что Covishield еще не имеет права на получение цифрового зеленого сертификата Евросоюза.

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Covishield – это индийская версия AstraZeneca, разрешенной в ЕС. Препарат был внесен в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях в феврале 2021 года. Однако, его не занесли в перечень разрешенных вакцин в ковид-сертификат.

Индия обратилась к странам Евросоюза с просьбой в индивидуальном порядке рассмотреть вопрос о распространении исключения на людей, которые были вакцинированы от коронавируса препаратами Covishield и Covaxin.

В Дели заявили, что установят взаимную политику для признания цифрового ковид-сертификата ЕС.

"Сейчас мы понимаем, что этот сертификат предназначен для путешествий в пределах ЕС. Но он может стать нормой для всех международных поездок. Пока ничего не меняется, потому что большинство международных поездок приостановлено. Эти сертификаты станут важными, когда все поездки возобновятся. Мы заявляем, что будем взаимно принимать сертификаты друг друга. Почему вы дискриминируете нашу сертификацию? ", – говорят в Индии.

Напомним, в Украине вакцинация началась с Covishield. Первая поставка индийского препарата поступила в феврале – в страну завезли полмиллиона доз миллиона доз, которые стали первым шагом к старту вакцинации украинцев.

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