В Украине готовятся к раздаче COVID-"паспортов": какие данные внесут в свидетельство

В выданных в Украине так называемых COVID-паспортах может фиксироваться информация не только о том, что гражданин прошел полную вакцинацию против коронавируса (двумя дозами), но также и о негативном ПЦР-тесте или о том, что человек уже перенес коронавирусную инфекцию. Эти данные будут синхронизироваться с Европейским Союзом для свободных путешествий.

Об этом в четверг, 1 июля, сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в блоге, опубликованном на OBOZREVATEL. Напомним: полноценно COVID-сертификаты в нашей стране пока не заработали, однако их выдачу в тестовом режиме запустило приложение Дія. После того, как технические моменты проверят, украинцы смогут массово получить "коронавирусные паспорта".

Проверить (в том числе за границей), действителен ли сертификат, можно будет через QR-код. Министр указал: это удобно, ведь не нужно дополнительно вводить специальное оборудование.

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Отметим, что украинские сертификаты похожи на те, которые уже с 1 июля выдают в ЕС. Так, европейские COVID-"паспорта" (которые генерируются через приложение EU Green Pass) имеют три разновидности: о вакцинации, отрицательном результате ПЦР-теста и подтверждающие то, что человек переболел COVID-19. Документ также будет зашифровано в QR-код и заверен с помощью электронной подписи, чтобы предотвратить возможные подделки.

Подчеркнем: украинские COVID-документы еще предстоит юридически признать в ЕС и других странах, чтобы граждане могли путешествовать, используя цифровой сертификат из Дії.

Напомним:

в Украине 1 июля приложение Дія запустило тестовую версию новой услуги – оформления цифровых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Как это работает – можно почитать тут.

О процедуре одобрения в Евросоюзе украинских COVID-документов читайте по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, семь государств Евросоюза одобрили индийскую вакцину Covishield для путешественников из других стран (ее применяют и в Украине). Вакцинированы этим препаратом теперь имеют право на поездку в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию, Испанию и Эстонию.