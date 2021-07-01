COVAX призвала Европу признать все вакцины, одобренные ВОЗ

Всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам COVID-19 (сокращенно COVAX) призвала страны Евросоюза не усложнять ситуацию с вакцинацией в мире и одобрить все препараты, которые согласованы Всемирной организацией здоровья (ВОЗ). Это позволит всем вакцинированным людям совершать путешествия, вести торговлю и содействовать восстановлению экономики.

О совместном заявлении COVAX указано на сайте ВОЗ. Страны Евросоюза, которые не признают эффективными часть вакцин, подрывают доверие к препаратам, спасающим жизнь, что само по себе может привести к сомнительным последствиям.

"В то время, когда мир пытается возобновить торговлю, коммерцию и путешествия, это контрэффективно как по духу, так и по результату. В то же время COVAX выражает признательность странам, которые уже продемонстрировали приверженность принципам справедливости и безопасности, принимая путешественников, защищенных всеми вакцинами, утвержденными Перечнем использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ (EUL) и/или 11 строгими регулирующими органами (SRA), одобренными для вакцины COVID-19. Призываем другие страны и регионы сделать то же самое", – заявили авторы обращения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению специалистов, нежелание ряда европейских стран признать вакцины против COVID-19, одобренных ВОЗ и в то же время поощрение российского "Спутника-V" – ничто иное, как фармацевтическая война.