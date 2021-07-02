Кабмин работает над допуском привитых CoviShield и CoronaVac украинцев в ЕС: Ляшко назвал сроки

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что в течение месяца Украине удастся договориться с Европейским Союзом о допуске наших граждан, вакцинированных препаратами CoviShield и CoronaVac. Вопросом сейчас занимается его ведомство, а также Министерство иностранных дел и вице-премьер по евроинтеграции.

Об этом глава Минздрава заявил во время встречи с журналистами, передает "РБК-Украина". Министр добавил, что на следующей неделе он проведет в Брюсселе переговоры по поводу признания вакцин.

Ляшко напомнил, что оба препарата одобрены Всемирной организацией здравоохранения, а поэтому отказ пускать привитых ими туристов является нарушением международного права.

"Насколько я знаю, EMA сейчас рассматривает их документы и анонсирует, что в ближайшее время вынесет по ним решение. Но даты не говорят. Это не значит, что вопрос не двигается с места", – сказал министр.

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Также глава Минздрава отметил, что Украина ведет переговоры о признании отечественных сертификатов вакцинации со всеми государствами ЕС.

Ранее в инициативе COVAX призвали Европу не усложнять ситуацию с вакцинацией в мире и одобрить все препараты, которые рекомендовала ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог Андрей Александрин пояснил, почему в Евросоюзе не признают вакцины CoviShield и CoronaVac. По его словам, сейчас там ведутся фармацевтические и политические войны.