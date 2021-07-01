Почему ЕС не признает вакцины CoronaVac и CoviShield? Врач откровенно высказался о причинах

Признание в Евросоюзе той или иной вакцины от коронавируса имеет признаки фармацевтических и политических войн. Российский "Спутник V" был признан Кипром, поскольку в этой стране проживает много россиян.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО " Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. Если ситуация будет развиваться так и дальше, встанет вопрос об авторитете Всемирной организации здравоохранения, добавил он.

"Мы сейчас не только боремся с инфекционным заболеванием. У нас пандемия фармацевтическая и пандемия политическая", – подчеркнул Александрин.

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В этом контексте он предположил причину, почему Кипр одобрил российскую вакцину, не одобренную ВОЗ. "Кипр одобрил "Спутник V", потому что там живет огромное количество россиян, имеют свою недвижимость. Поэтому достаточно большое влияние, в том числе на принятие решений на национальном уровне, имеют интересы РФ".

" Сегодня продолжается фармацевтическая война между различными компаниями за свой рынок сбыта. Но то, что Евросоюз, например, не принимает CoviShield – это вопрос к ВОЗ, потому что именно она одобрила четыре вакцины со всеми их лицензиантами – и индийского, и южнокорейского производства. Буквально месяц назад она одобрила и китайскую", – заявил медик.

По его мнению, тот факт, что ЕС не впускает на свой рынок утвержденную ВОЗ вакцину является "большой странностью". "Я думаю, что мир должен подвести все вакцины под один знаменатель, потому что, если ВОЗ дала разрешение, то не имеет значения, это китайская, европейская или американская вакцина. Иначе возникает вопрос, для чего нам ВОЗ, имеет ли она вообще авторитет и прислушиваются ли к ней, в том числе страны Евросоюза", – сказал врач.

Вместе с тем Александрин подчеркнул, что вакцина от коронавируса AstraZeneca имеет одинаковый состав у всех производителей. "Я сам вакцинировался первой дозой AstraZeneca-CoviShield, второй дозой AstraZeneca итальянского производства, очень внимательно изучал и первую, и вторую инструкцию. Различий нет никаких. Они полностью идентичны", – заверил он.

Как писал OBOZREVATEL, граждане Индии, привитые от коронавируса вакциной AstraZeneca-CoviShield, столкнулись с трудностями при въезде в Евросоюз. Ранее Индия стала мировым лидером по вакцинации.