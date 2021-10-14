В Украине могут рекомендовать вакцинацию третьей дозой: в Минздраве раскрыли подробности

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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В Украине могут рекомендовать вакцинацию третьей дозой: в Минздраве раскрыли подробности

В Украине могут рассмотреть возможность введения третьей (бустерной) дозы вакцины против коронавируса (COVID-19). Такие прививки первыми будут предлагать людям с хроническими заболеваниями.

Об этом в эфире "UA: Українське радіо" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин. Он отметил, что на следующей неделе вопрос о бустерной дозе рассмотрит Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Кузин пояснил, что третью прививку можно будет получить после шести-восьми месяцев после завершения полного курса вакцинации. Главный санитарный врач отметил, что первыми третью прививку будут рекомендовать людям с хроническими болезнями.

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"Поэтому сейчас действительно изучают те инструкции, которые действуют в других странах, и разрабатываются отечественные. Надеемся, что в ближайшее время сможем ввести такую практику в соответствии с рекомендациями", – говорил Кузин.

Добавим, что в Министерстве здравоохранения намерены начинать ревакцинацию украинцев от коронавируса спустя год после основного курса. Речь идет о дополнительной дозе препарата.

Ранее Кузин сказал, что Минздрав рассмотрит вопрос третьей бустерной дозы вакцины от коронавируса только после обнародования соответствующих клинических исследований. Скорее всего, этот вопрос будет рассматриваться по отношению не ко всему населению, а только к группам риска.

Израиль первым в мире начал вакцинацию третьей дозой вакцины от коронавируса. Ее получают люди старше 60 лет, а применяется препарат Pfizer.

Позднее о том, какие группы населения получат бустерные дозы, определились в США, Чили и Уругвае.

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