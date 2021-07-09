Pfizer подаст запрос об использовании третьей дозы вакцины против COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech намерены просить разрешения США на использования третьей дозы их вакцины против коронавируса. Разработчики уверены, что еще одна прививка в течение года может значительно усилить иммунитет человека.

Запрос подадут в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), передает AP. В BioNTech уточнили, что испытания бустерной (третей дозы) вакцины необходимы, чтобы, возможно, помочь предотвратить заражение последними штаммами COVID-19 и появление новых.

На сегодня исследования, проведенные во многих странах, показывают, что вакцина Pfizer и другие широко используемые препараты против COVID-19 обеспечивают надежную защиту от варианта вируса Дельта. Но антитела со временем естественным образом ослабевают, поэтому ученые выясняют, нужны ли вакцинам бустеры и когда.

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По словам доктора Микаэля Долстена из Pfizer, ранние данные бустерного исследования компании предполагают, что уровни антител у людей подскочат в 5-10 раз после третьей дозы по сравнению со второй. Он подчеркнул, что уже в августе компания планирует запросить у FDA экстренное разрешение на введение третьей дозы своей вакцины.

Долстен убежден, что это может иметь значение для борьбы с Дельта-вариантом COVID-19. Он указал на данные из Британии и Израиля, показывающие, что Pfizer "очень хорошо нейтрализует этот штамм". Предполагается, что когда уровень антител становится достаточно низким, Дельта в конечном итоге может вызвать легкую инфекцию, прежде чем иммунная система вернется в норму.

Отмечается, что разрешение FDA может стать только первым шагом – это не будет означать, что всем людям будут предлагать бустеры. Как пояснил эксперт по вакцинам в Медицинском центре Университета Вандербильта доктор Уильям Шаффнер, органам общественного здравоохранения придется решить, действительно ли нужны бустеры, тем более, что миллионы людей до сих пор не получили даже первую прививку против COVID-19.

Издание подчеркивает: уже через несколько часов после объявления Pfizer официальные лица здравоохранения США выступили с заявлением, в котором говорится, что, например, полностью вакцинированным американцам еще не нужна ревакцинация.

В настоящее время в мире вакцинировано 3,3 млрд людей, из них 912,7 млн полностью (12,11%), а 1,9 млрд (24,7%) получили первую или разовую прививку против коронавируса.

Напомним: 26 мая в Украину прибыла новая партия вакцины против коронавируса производства Pfizer&BioNTech. На этот раз она впервые была закуплена за средства государственного бюджета. В тот же вечер также было поставлено 500 тыс. доз CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech.

Pfizer & BioNTech – официальное название вакцины BNT162b2, разработанной американским фармакологическим концерном Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. Производитель заявляет, что препарат имеет эффективность 95%. Однако она достигается только после введения второй дозы.

В Минздраве Украины отметили, что прививки второй дозой желательно делать в определенный срок, в зависимости от вакцины:

Comirnaty/Pfizer&BioNTech – через 21-28 дней;

CoronaVac/Sinovac Biotech – через 28 дней;

Oxford/AstraZeneca – через 12 недель (84 дня).

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире лидером по вакцинации против COVID-19 стала Польша. По состоянию на 8 июля в стране было вакцинировано 80,1% населения (из почти 38 млн человек). Речь идет о 60,8 млн прививок.