Инфекционист сказал, кому и зачем может понадобиться третья доза вакцины против COVID-19

В США рассматривают возможность начать вводить третью дозу вакцины против коронавируса (COVID-19). Такую прививку могут получить люди с ослабленным иммунитетом.

Об этом рассказал глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает Reuters. Он отметил, что в борьбе с болезнью рассматриваются все варианты, ведь ситуация с вирусом "развивается динамично".

"Информация, поступающая из Израиля и от Pfizer, свидетельствует о том, что, похоже, может быть некоторое ослабление защиты (после вакцинации – ред.)", – сказал Фаучи.

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Инфекционист не исключил вероятности применения бустерной дозы вакцины для самых уязвимых групп населения. Среди таких Фаучи назвал людей "с подавленной иммунной системой, тех, кто перенес операцию по трансплантации, проходящих химиотерапию из-за рака, страдающих от аутоиммунных заболеваний, принимающих препараты для подавления иммунитета".

Добавим, что американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech намерены просить разрешения США на использования третьей дозы их вакцины против коронавируса. Разработчики уверены, что еще одна прививка в течение года может значительно усилить иммунитет человека.

Однако во Всемирной организации здравоохранения выступили категорически против введения кампании по вакцинации от коронавируса третьей дозой тех, кто уже получил две обязательные прививки.

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