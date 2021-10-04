В Израиле прививка третьей дозой стала обязательной для получения COVID-паспорта

В Израиле обязали граждан получить третью прививку от коронавируса (COVID-19). Только так можно получить "зеленый пропуск", который дает пропуск на вход в рестораны, тренажерные залы и другие заведения.

Как сообщает Reuters, с 5 октября владельцы магазинов или организаторы мероприятий должны будут сканировать цифровой штрих-код покупателя, прежде чем разрешить ему вход. Будут задействованы некоторые исключения, например, для посещения музея и библиотеки.

В целом 37% 9,4-миллионного населения Израиля получили ревакцинацию. Всего в стране заразилось почти 1,3 млн человек, умерло свыше 7,8 тысяч пациентов.

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Глава отдела по борьбе с коронавирусом в Израиле Салман Зарка призвал подготовиться к введению четвертой дозы вакцины против коронавируса (COVID-19). Зарка сказал, что вирус продолжит существование, так что нужно ввести подготовку к четвертой дозе вакцины.

Израиль усилил карантинные требования и изменил порядок въезда в страну иностранных граждан. Теперь даже от вакцинированных туристов будут требовать отрицательный тест на коронавирус, медицинскую страховку и прохождения самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильский активист Хай Шаулян, публично выступающий против вакцинации от коронавируса, скончался от COVID-19. Он лечился в медицинском центре Wolfson города Холон, был подключен к аппарату с кислородом.