В Израиле допустили необходимость четвертой прививки от COVID-19 и назвали главную причину

Глава отдела по борьбе с коронавирусом в Израиле Салман Зарка призвал подготовиться к введению четвертой дозы вакцины против коронавируса (COVID-19). По состоянию на 6 сентября в стране 2,5 млн израильтян получили третью дозу, и страна ожидает завершения кампании вакцинации.

Зарка сказал, что вирус продолжит существование, так что нужно ввести подготовку к введению четвертой лозы вакцины. Об этом сообщает Times of Israel.

"Размышляя об этом и об уменьшении количества вакцин и антител, кажется, что каждые несколько месяцев – это может быть один раз в год, каждые пять или шесть месяцев – нам потребуется новая инъекция. Отныне это будет наша жизнь", – говорил он, не уточнив, когда может быть запущена четвертая инъекция.

Видео дня

Зарка также сказал, что следующий бустерный укол может быть изменен для лучшей защиты от новых вариантов вируса SARS-CoV-2, таких как высокоинфекционный штамм Delta.

Израиль стал первой страной, которая официально предложившей третью дозу. 1 августа начали делать прививки лицам старше 60 лет. На прошлой неделе вакцину начали вводить детям от 12 лет.

Ранее Минздрав Израиля сообщил, что система "Green Pass" – документ, который позволяет посещать собрания и общественные места для тех, кто прошел вакцинацию или выздоровел от коронавируса, – истекает через шесть месяцев после того, как человек получит второй или третий доза, намекая, что четвертая доза может быть введена через шесть месяцев.

3 сентября в Израиле коронавирусом за сутки заразились более 12 тысяч человек. Такие показатели для являются рекордными для страны с начала пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил против ужесточения карантина в связи с пандемией COVID-19.