В Израиле зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19 за все время эпидемии
В Израиле коронавирусом за сутки заразились более 12 тысяч человек. Такие показатели для являются рекордными для страны с начала пандемии.
Об этом пишет Newsru.co.il со ссылкой на данные Минздрава. Также зафиксировано 32 новых летальных случаев и 10,8 тысяч пациентов выздоровели.
В стране последнее время ежесуточной регистрируют свыше 10 тысяч новых заболевших. За последние сутки их было 12 776.
Общее количество заражений в стране достигло уже 1,1 млн человек, летальных случаев уже 7,1 тыс., а побороли болезнь более 1 млн граждан.
В Минздраве добавили, что 41% от всех зараженных – люди возрастом до 19 лет, а пожилых – всего 9%. В то же время 75% тяжелобольных пациентов – это люди старше 60 лет.
По последним данным, 59% населения страны уже получили вторую дозу вакцины, а дополнительную третью – 27%.
Напомним, что Израиль первым в мире начал колоть третью дозу вакцины. Для этого используется препарат Pfizer.
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки коронавируса с 11 августа в стране усилили карантин.
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