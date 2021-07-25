Премьер Израиля выступил против усиления карантина и раскритиковал противников вакцинации

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступили против ужесточения карантина в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). При этом в правительстве одобрили возобновление работы системы зеленых паспортов.

Как пишут "Детали", Беннет сказал, что возвращение к карантину это неверный путь. Однако нужно соблюдать меры предосторожности, такие как социальная дистанция и ношение масок.

"Мы настаиваем на сохранении экономической активности и свободы передвижения с помощью масок, тщательного соблюдения правил и вакцинации", – отметил чиновник.

Также премьер добавил, что люди, которые отказываются от вакцинации, таким образом ставят под угрозу здоровья населения страны. Беннет подчеркнул, что возмущение и протесты против кампании по вакцинации не победят пандемию.

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"Я видел демонстрации возле своего дома, это легитимно, но демонстрации не победят Дельту (штамм коронавируса – Ред.). А вакцинация победит", – говорил он.

Ранее Беннет поручил привлекать к уголовной ответственности граждан, которые сознательно нарушают режим самоизоляции во время заболевания коронавирусом. Для отслеживания нарушителей будут использовать технологические средства.

Также в Израиле возобновили усиленный карантин из-за штамма Дельта. Ограничения будут на порядок мягче предыдущих и не окажут пагубного воздействия на израильскую экономику.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильские ученые создали лекарство от коронавируса и начали его испытания на людях.