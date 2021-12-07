Вспышка Омикрона на концерте в Дании, закрытие ночных клубов и масочный режим в школах Франции. Хроника коронавируса на 7 декабря

Коронавирус за прошедшие сутки диагностировали еще у 447,9 тысячи человек на планете, подтверждено также 5392 новые смерти в результате осложнений болезни. При этом более 485,8 тыс. человек ее побороли. На утро 7 декабря в мире количество всех инфицирований возросло до 266,7 млн.

В Украине чиновники уже заверили, что не будут вводить локдаун на зимние праздники, вместе с тем посоветовали гражданам провести их в небольших компаниях. А в США ученые создали жевательную резинку, способную нейтрализовать COVID-19.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

за время пандемии у 3 501 955 жителей Украины диагностировали заражение этим вирусом, 88 519 граждан умерли, а 3 059 741 выздоровел. В настоящее время болеет около 353,7 тыс. человек.

В США, где новый вариант Омикрон распространился в трети штатов, заявили, что он все же может быть менее опасен по сравнению со штаммом Дельта . Ведь последний приводит к большему количеству госпитализаций больных.

В Бразилии против COVID-19 по ошибке вакцинировали двух малышей. Девочке 2-х и мальчику 4-х месяцев вместо пентавалентной вакцины сделали прививку препаратом Pfizer. У детей мгновенно подскочила температура и были другие симптомы, но через несколько дней состояние маленьких пациентов улучшилось.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении новых карантинных ограничений, в частности, масковый режим в школах. Как пишет France24, также для противостояния росту случаев COVID-19 ночные клубы в стране будут закрыты на четыре недели.

Ученые рассказали о последствиях тяжелого течения коронавируса у больных и назвали группы риска .

Мэрия Нью-Йорка ввела обязательную вакцинацию против COVID-19, начиная с 27 декабря, для всех частных предприятий города. По словам мэра Билла де Блазио, это необходимо для борьбы с распространением варианта Омикрон.

Специалисты из США назвали семь фактов, которые сейчас известны о штамме Омикрон. Отмечается, что заражение им могут идентифицировать ПЦР-тесты, но неизвестно, как будут реагировать на него вакцины.

Жители временно оккупированных районов Донетчины рассказали о COVID-катастрофе. Жизнь там люди сравнивают с концлагерем . Также говорят, что в моргах образовались "очереди" из-за увеличения количества смертей от коронавируса.

В Дании произошла вспышка штамма коронавируса Омикрон среди 1,5 тысяч участников концерта . В частности, инфицирование им подтвердили у 10 человек . А всего в стране зафиксирован 261 заражение новым вариантом.

За предыдущие сутки больше всего инфицирований COVID-19 подтвердили в США – 88,4 тыс., Британии – 51,5 тыс., Германии – 39,4 тыс., России – 32,2 тыс. и Венгрии – 22,7 тыс. Украина же по приросту больных стала 19-й в мире и 13-й в Европе.