Ученые рассказали о последствиях тяжелого течения COVID-19 у больных и назвали группы риска

У части пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, может быть повышен риск госпитализаций и смерти в течении года после выздоровления. В первую очередь, под угрозой пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Как рассказал Frontiersin, со ссылкой на исследование американских ученых опубликованное в Frontiers in Medicine, коронавирус значительно повышает шансы смерти в течение 12 месяцев от болезней, не связанных напрямую с инфекцией. Результаты научной работы подчеркивают необходимость сокращения числа тяжелых случаев инфицирования с помощью вакцинации.

Как отметили ученые, 20% пациентов тяжело переболевших в свое время коронавирусом, умерли в течении года от причин непосредственно связанных с коронавирусом, таких как нарушения свертывания крови или дыхательная недостаточность. Еще часть скончались из-за осложнений хронических болезней.

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"Это означает, что тяжелый коронавирус может нанести значительный вред всему здоровью в долгосрочной перспективе, и подчеркивает важность предотвращения тяжелых заболеваний с помощью вакцинации", – отметили исследователи.

В своих выводах ученые основывались на долгосрочном наблюдении за 13 638 пациентами, 178 из которых перенесли тяжелую форму заболевания, 246 пациентов – легкий или умеренный коронавирус, а остальные имели отрицательный результат при тестировании на болезнь.

"Мы провели исследование, которое показало, что выздоровевшие подвергались значительно большему риску госпитализации в последующие шесть месяцев", – пояснил профессор Арч Майнус из Университета Флориды, ведущий автор исследования.

Во время исследования ученые обратили внимание и на тот факт, что риск смерти возникал и у пациентов с тяжелой формой коронавируса в категории до 65 лет.

Майнус отметил, что людям следует быть более бдительными к инфекции и делать все возможное, чтобы избежать тяжелых последствий заражения. Он же призвал сосредоточить усилия на вакцинации для предотвращения тяжелой формы болезни.

"Рисковать и надеяться на успешное лечение в больнице не стоит. Наша рекомендация на данном этапе – использовать профилактические меры, такие как вакцинация", – добавил профессор.

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