В Минздраве дали рекомендации украинцам на новогодние праздники и рассказали, будет ли локдаун

Глава украинского министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на территории нашего государства не будут вводить локдаун или более строгие карантинные ограничения на новогодние праздники. При этом он призвал украинцев отмечать Новый год и Рождество в небольших компаниях.

Об этом министр сказал в понедельник, 6 декабря, в эфире "24 канала". Он также призвал украинцев вакцинироваться, чтобы остановить распространение коронавируса в Украине.

"Буду призывать всех праздновать новогодние праздники безопасно. В изоляции с родными, а также полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну, которую прогнозируют", – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что в Минздраве не связывают новые вспышки COVID-19 с новогодними праздниками. По словам Ляшко, зимой традиционно происходит увеличение заболеваний ОРВ и гриппом.

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Чиновник также добавил, что более строгие карантинные ограничения перед праздником Нового года вводить не будут.

"Как, и обещали, сейчас мы работаем в адаптивном карантине. Предыдущие мероприятия остаются такими, как есть. Мы ввели дополнительные ограничения с 6 декабря для невакцинированных, а также на территориях областей, с "желтым" уровнем опасности. Без вакцинации, справки о то, что ты выздоровел или без свежего теста, ты не сможешь посещать общественные заведения, кафе, рестораны, кинотеатры", – сказал он.

Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Главное нововведение – даже в "желтой" зоне эпидемиологической опасности посещать общественные учреждения можно будет только тем, кто получил хотя бы одну прививку от коронавируса и имеет соответствующий документ о вакцинации. Подробнее о новых запретах – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 декабря в Украине вступили в силу изменения в "карантинное" постановление Кабмина, обязывающие компании придерживаться четких инструкций по ведению деятельности.