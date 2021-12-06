Омикрон может быть менее опасным, чем Дельта: главный инфекционист США оценил угрозы

В Соединенных Штатах Америки штамм коронавируса Омикрон распространился в трети штатов, однако Дельта преобладает по количеству случаев заражения. Поэтому специалисты предполагают, что мутация, обнаруженная в Южной Африке, менее опасна, чем британский вариант.

Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает Associated Press. По его совам, ученым нужно больше информации, прежде чем делать выводы о серьезности нового штамма.

Эксперт говорит: хотя Омикрон быстро распространяется по американским штатам, Дельта там все еще вызывает рост госпитализаций. Так же якобы и на юге Африки, где возник этот вариант и стал доминающим, – количество госпитализаций не увеличилось до тревожных цифр.

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"Пока что это не похоже на серьезность. Но мы должны быть осторожны, прежде чем делать какие-либо выводы о том, что Омикрон менее опасный или действительно не вызывает серьезного заболевания, сопоставимого с Дельтой", – пояснил инфекционист.

Он добавил, что правительство США рассматривает возможность отмены ограничений на поездки для неграждан, въезжающих в страну из нескольких африканских государств.

"Мы все очень переживаем из-за невзгод, выпавших на долю не только Южной Африки, но и других африканских стран. Но надеюсь, что сможем снять этот запрет в достаточно разумные сроки", – сказал Фаучи.

Отмечается, что к 5 декабря Омикрон был обнаружен на северо-востоке, юге, Великих равнинах и западном побережье США. Висконсин, Миссури и Луизиана были одними из последних штатов, подтвердивших случаи заболевания.

При этом Дельта составляет более 99% случаев и вызывает волну госпитализаций на севере страны. Бригады Национальной гвардии отправили на помощь переполненным больницам на западе Нью-Йорка, а губернатор Массачусетса издал экстренный приказ, требующий от всех больниц с ограниченными возможностями для пациентов сократить запланированные операции, которые не являются срочными.

За два года после начала вспышки в США COVID-19 диагностировали у 49,9 млн людей, он унес жизни 808,7 тыс. американцев, однако более чем 39,5 млн смогли его преодолеть.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), ежедневно в стране регистрируется более 6600 новых госпитализаций.

Врачи говорят, что случаи COVID-19 и смертность снизились примерно вдвое с момента пика распространения штамма Дельта в августе-сентябре 2021-го. Однако при более чем 35-86 тыс. новых заражений в день цифры по-прежнему высоки, особенно в преддверии праздников, когда люди собираются семьями и путешествуют.

Официальные лица продолжают призывать граждан пройти вакцинацию и сделать ревакцинацию, а также соблюдать карантинные правила, такие как ношение масок.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор медицинских наук Алла Волоха отметила, что данные об уровне опасности нового штамма коронавируса Омикрон могут быть получены не раньше, чем в последней декаде декабря. Но ужесточение контроля за соблюдением карантинных мер уже сегодня может существенно снизить заболеваемость COVID-19, в частности в Украине.