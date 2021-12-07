Омикрон распространяется миром: топ-7 фактов о новом штамме

В США ожидают, что число случаев заражения штаммом коронавируса Омикрон будет только расти. Он может превзойти Дельту и стать доминирующим в мире.

Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, подведомственны Министерству здравоохранения и социальных служб) Рошель Валенски заявила, что хотя Дельта-вариант COVID-19 составляет 99,9% случаев заболевания в США, Омикрон быстро распространяется. Он уже подтвержден в 16 штатах, сообщает Сnet.

"Может пройти две или три недели, прежде чем мы точно узнаем, насколько заразен Омикрон и может ли он вызвать более серьезное заболевание, чем другие мутации вируса", – сказала специалист.

Видео дня

Она же отметила, что к настоящему времени вакцины против коронавируса доказали свою высокую эффективность в предотвращении госпитализации и смерти.

"У людей, которые не прошли вакцинацию, вероятность госпитализации в случае заражения более чем в 10 раз выше. Следует отметить, что вакцина также обеспечат определенную защиту от штамма Омикрон", – заявила Валенски.

Сайт, со ссылкой на специалистов, выделил главную информацию, которая на сегодня известна о данном виде коронавируса.

Omicron может стать доминирующим вариантом COVID в Европе через несколько месяцев

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Omicron может стать наиболее распространенным вариантом COVID за несколько месяцев.

"Математическое моделирование показывает, что Omicron вызовет более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в ЕС в течение следующих нескольких месяцев", – ранее заявили представители Центра.

В свою очередь, ученые, изучающие вариант омикрона в Южной Африке, где о нем впервые было заявлено Всемирной организацией здравоохранения, сообщили, что он распространяется более чем в два раза быстрее, чем вариант Дельта.

Омикрон имеет сходство с мутацией Дельта-варианта

COVID-19 цепляется за клетки, используя в своей структуре шипованный белок. У Omicron больше мутаций, чем у Дельта-варианта, который считается как минимум вдвое более заразным, чем предыдущие штаммы. Хотя пока не ясно, является ли он более или менее заразным, чем Дельта, наличие этих мутаций является одной из причин для беспокойства.

Неясно, как нынешние вакцины будут реагировать на Омикрон

Ученые проверяют, может ли Омикрон вызывать заболевание у полностью вакцинированных людей и повторные инфекции у тех, у кого уже есть антитела от предыдущей инфекции COVID-19. Может пройти две-три недели, прежде чем достаточное количество данных тестов покажет, насколько эффективны вакцины Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer для защиты от мутации Омикрон.

"Мы думаем, что люди, скорее всего, получат существенную защиту от тяжелых заболеваний, вызываемых Омикроном", – сказал Угур Сахин, соучредитель BioNTech, в интервью Reuters.

Тем не менее, тот факт, что Омикрон быстро мутировал и распространился, вызвал по крайней мере один тревожный сигнал.

"Появление сильно мутировавшего варианта подчеркивает, насколько опасна и ненадежна наша ситуация", –заявил доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, лидер Всемирной организации здравоохранения.

ПЦР-тесты на COVID могут идентифицировать вариант Омикрона

Большинство тестов ПЦР для выявления наличия COVID-19 в организме бесплатны и доступны. А существующий мазок из носа обнаруживает вариант Омикрона – анализ крови или другая процедура пока не нужны.

"К счастью для нас, ПЦР, которые мы в основном используем, позволят выявить этот очень необычный вариант с большим количеством мутаций", – заявил доктор Энтони Фаучи, главный медицинский советник президента США.

Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson оценивают план B

Главный врач Moderna Пол Бертон рассказал журналистам, что в его компании сотни людей изучают эффективность нынешней вакцины и бустерной вакцины к этому варианту коронавируса. Moderna также тестирует вакцину COVID-19, которая может защитить от нескольких мутировавших штаммов коронавируса. Бертон сказал, что если Moderna потребуется создать новую вакцину, модифицированную для этого варианта, она может быть доступна в начале 2022 года.

Представитель Pfizer заявил, что компания "постоянно проводит усилия по надзору, направленные на отслеживание новых вариантов, которые потенциально могут ускользнуть от защиты от нашей вакцины". Pfizer сможет разработать и произвести индивидуальную вакцину против этого варианта примерно за 100 дней.

Johnson & Johnson заявила, что работает с учеными в Южной Африке и по всему миру, чтобы оценить эффективность своей вакцины COVID-19 против варианта Омикрон, и, при необходимости начнет работу над новой вакциной, предназначенной для Омикрона.

Бустерные прививки и вакцины призваны помочь предотвратить распространение Омикрона

В четверг, 2 декабря, президент США, Джо Байден объявил о плане защиты США от варианта Омикрона этой зимой. Среди прочего план включает: информационные программы для контактов с людьми, имеющими право на ревакцинацию, бесплатное тестирование на коронавирус для всех, более строгие ограничения на поездки, требующие отрицательного результата теста на COVID за 24 часа до вылета, оплачиваемое время для федеральных служащих, чтобы сделать им прививки, обеспечение противовирусными таблетками для лечения людей, инфицированных COVID-19. А также отправка еще 200 миллионов доз вакцины в другие страны.

Почему Омикрон произносится так

Всемирная организация здравоохранения называет ключевые варианты COVID-19 греческими буквами, чтобы помочь людям легко запоминать и произносить различные мутации вируса. Новый вариант болезни читается, и пишется как OH-me-cron, OH-mih-cron и OH-my-cron.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые объяснили, как мог появиться штамм Омикрон.