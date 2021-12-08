Ученые обнаружили 'невидимую' версию Омикрона, которую труднее отследить

Ученые из Великобритании выявили "невидимую" версию штамма Омикрон. Так ее называют из-за невозможности обнаружить при помощи ПЦР-тестов.

Об этом пишет The Guardian. Отмечается, что другими методами тестирования вариант коронавируса обнаруживается.

У "невидимой" версии с обычным Омикроном много общих мутаций, но в нем нет генетических изменений, которые определяют лабораторные ПЦР-тесты.

Исследователи пока не могут однозначно сказать, будет ли эта версия распространяться так же быстро, как и стандартная.

Ее обнаружили уже в Южной Африке, Австралии и Канаде. Однако не исключено, что штамм распространился на большее количество стран.

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Недавно британские ученые пришли к предварительным выводам, что Омикрон может быть более заразительным из-за распространения по воздуху. Также исследователи полагают, что он, вероятно, способен бороться с иммунитетом от вакцинации.

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