Ученые обнаружили "невидимую" версию Омикрона, которую труднее отследить
Ученые из Великобритании выявили "невидимую" версию штамма Омикрон. Так ее называют из-за невозможности обнаружить при помощи ПЦР-тестов.
Об этом пишет The Guardian. Отмечается, что другими методами тестирования вариант коронавируса обнаруживается.
У "невидимой" версии с обычным Омикроном много общих мутаций, но в нем нет генетических изменений, которые определяют лабораторные ПЦР-тесты.
Исследователи пока не могут однозначно сказать, будет ли эта версия распространяться так же быстро, как и стандартная.
Ее обнаружили уже в Южной Африке, Австралии и Канаде. Однако не исключено, что штамм распространился на большее количество стран.
Недавно британские ученые пришли к предварительным выводам, что Омикрон может быть более заразительным из-за распространения по воздуху. Также исследователи полагают, что он, вероятно, способен бороться с иммунитетом от вакцинации.
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