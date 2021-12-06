Омикрон может передаваться по воздуху быстрее, чем другие штаммы COVID-19

Ученые из Великобритании допускают, что новый штамм COVID-19 Омикрон может быть более заразительным из-за распространения по воздуху. Также исследователи допускают, что он, вероятно, способен бороться с иммунитетом от вакцинации.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на протоколы заседания Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям. Однако там отмечается, что достоверность исследования низкая.

Так, по одним данным, Омикрон может гораздо легче передаваться по воздуху.

Другие показывают, что штамм может быть способным обходить иммунитет, сформированный после вакцинации. В нем содержатся соответствующие мутации.

В то же время исследователи подчеркнули, что пока рано говорить о серьезности заболевания, которое вызывает этот вариант коронавируса.

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Напомним, что в США Омикрон распространился в трети штатов, но доминирующим остается Дельта. Учитывая полученные данные, американские специалисты полагают, что первый менее опасен остальных штаммов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые предположили, что Омикрон мог появиться в результате мутации фрагмента генетического материала от другого вируса, вызывающего простуду.