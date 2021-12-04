Ученые сказали, как мог появиться штамм Омикрон, и пояснили его особенность

Ученые предположили, что новый штамм коронавирусной инфекции Омикрон мог появиться в результате мутации фрагмента генетического материала от другого вируса, вызывающего простуду. Исследователи отмечают, что эта генетическая последовательность не встречается ни в каких более ранних версиях COVID-19.

Результаты исследования показали, что одна из мутаций Омикрона повсеместно встречается во многих других вирусах, включая те, которые вызывают простуду, а также в геноме человека. Об этом сообщает Reuters.

По мнению ученых, приобретя этот конкретный фрагмент вируса, Омикрон мог стать менее уязвим при встрече с иммунитетом человека. Это также может означать, что вирус передается легче, но вызывает только легкое или бессимптомное заболевание.

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Ученые пока не знают, является ли Омикрон более заразным, чем другие варианты, вызывает ли он более тяжелое заболевание или он вытеснит штамм Дельта как наиболее распространенный вариант. Чтобы получить ответы на эти вопросы, может потребоваться несколько недель.

В Южной Африке, где был впервые обнаружен Омикрон, самый высокий в мире уровень распространения ВИЧ, который ослабляет иммунную систему и повышает уязвимость человека к инфекциям, вызываемым вирусами простуды и другими патогенами. По словам исследователей, в этой части мира есть много людей, у которых могла произойти рекомбинация, которая добавила этот набор генов к Омикрону.

В то же время отмечается, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить происхождение мутаций Омикрона и их влияние на функцию и трансмиссивность. Однако сейчас существуют другие гипотезы, которые говорят о том, что последний вариант мог некоторое время развиваться в организме животного.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе зафиксировали самую большую вспышку нового COVID-штамма Омикрон на пределами Южно-Африканской Республики. В столице Норвегии Осло этот вариант коронавируса выявили по меньшей мере у 13 человек.

Напомним, ВОЗ призвала страны усилить вакцинальную кампанию для борьбы с волной заболеваемости COVID-19. Именно она является ключом в борьбе со штаммом Омикрон, а ограничение поездок может только помочь выиграть время.

К слову, с 3 декабря в Украину запрещен въезд иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави. Запрет связан с распространением нового штамма коронавируса Омикрон.