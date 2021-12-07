В Евросоюзе одобрили смешивание вакцин от COVID-19 разных типов

В Евросоюзе поддержали смешивание разных типов вакцин от коронавируса. Речь идет о применении препаратов для первичной вакцинации и ревакцинации.

Такое заявление сделало Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое приводит АР. Решение поддержать смешивание принято на фоне увеличения случаев госпитализаций в европейских странах.

Отмечается, что совместное использование разных типов вакцин, которое называют гетерологичной вакцинацией, может обеспечить лучшую защиту от COVID-19.

В ЕМА и Европейском центре по контролю заболеваний подчеркивают, что такая стратегия предоставит больше возможностей для прививочной кампании.

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Они отметили, что существующие исследования показывают более высокую защиту от коронавируса.

Напомним, что ранее в Украине разрешили делать прививки от коронавируса, комбинируя препараты Moderna и Comirnaty (Pfizer-BioNTech). В Минздраве тогда отметили, что очередность вакцин значения не имеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прогнозировал начало вакцинации бустерной дозой в начале 2022 года – в январе-феврале.