Украинцы смогут получить бустерную дозу в следующем году, – Ляшко
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прогнозирует начало вакцинации от коронавируса бустерной (дополнительной третьей или второй для однокомпонентных препаратов) дозой в начале 2022 года. Предварительно, это будет в январе-феврале.
Такое заявление глава Минздрава сделал в интервью ВВС. Однако он не исключает, что это произойдет раньше указанных сроков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам Ляшко, начало вакцинации бустерной зависит от многих факторов. Среди них, количество привитых первыми дозами.
"Если у нас первой прививкой будут вакцинированы минимум 60% или двумя дозами минимум 50%, я сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – пояснил министр.
Он добавил, что страна готова к этому и вакцин хватает. К тому же, как отметил Ляшко, Минздрав уже подписал контракты на поставки вакцин на следующий год.
"Нам хватит и для бустерной, и в случае необходимости для полного цикла ревакцинации двумя дозами", – сказал он.
Ранее OBOZREVATEL писал, что Минздрав планирует провести ревакцинацию украинцев от коронавируса в 2022 году.
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