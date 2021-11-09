Будет ли доступна бустерная доза COVID-вакцин для всех украинцев: Кузин дал ответ
В Министерстве здравоохранения пока не рассматривают вопрос о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих украинцев. Речь идет о дополнительной, третьей дозе препарата.
Как отметил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Укринформу", Национальная техническая группа экспертов дала Минздраву рекомендацию, однако в министерстве еще не приняли соответствующее решение.
В течение следующих нескольких недель в ведомстве будут проходить дебаты экспертов. На заседание будут решать принимать рекомендации группы частично или в полном объеме.
По словам представителя Минздрава, ведомство с осторожностью относится к ведению и бустерной, и ревакцинальной доз COVID-вакцин.
"На фоне общей стратегии вакцинации мы должны балансировать между базовым курсом прививки и максимальной защитой населения, и между бустерными дозами", – подчеркнул главный санврач.
В то же время Кузин рассказал, что проведенные исследования уже показали, что, к примеру, бустерная доза для пожилых людей (60+) приводит к лучшему эффекту, а для иммунокомпроментированных людей – это жизненно необходимо.
Однако он отметил, что дополнительная, бустерная, ревакцинальная дозы не являются обязательными, они опциональны.
"То есть людям, которые имеют риск тяжелого течения коронавирусной болезни и беспокоятся за состояние своего здоровья, может быть рекомендована бустерная или третья доза вакцины, но это не будет обязательной вакцинацией", – Кузин.
Напомним, ранее главный врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская отметила, что бустерная доза необходима только тем людям, которые имеют иммунодефицит. Что касается здоровых, то, по ее словам, достоверных данных о пользе бустерной прививки нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году в Минздраве планируют провести ревакцинацию украинцев против коронавируса. Речь идет о повторном курсе иммунизации, состоящем из двух прививок.
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