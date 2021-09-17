В Минздраве разрешили комбинировать вакцины Pfizer и Moderna: как "коктейль" может повлиять на организм

В Украине разрешили делать прививки против коронавируса, комбинируя препараты Moderna и Comirnaty (Pfizer-BioNTech), причем очередность этих вакцин не имеет значения. В ВОЗ тем временем отмечают: чтобы рекомендовать этот способ иммунизации, необходимо провести больше исследований.

На официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения сообщили, что в Украине еще в июле одобрили рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики о комбинировании мРНК-вакцин. Поясняется, что если препарат этого вида от одного производителя недоступен, то для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другой компании-разработчика.

В этом случае рекомендованный интервал между двумя дозами составляет 28 дней.

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В Минздраве назвали сочетание вакцин Moderna и Comirnaty безопасным и эффективным.

По мнению главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумии Сваминатан, тенденция комбинирования вакцин "немного опасная", передает "1+1".

"Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств относительно того, что касается смешивания и совпадений", – сказала эксперт.

Тем не менее, вакцинировать против коронавируса разными препаратами уже разрешили правительства США, Великобритании, Германии, Швеции и др..

В пользу такого метода высказываются ученые из разных авторитетных учреждений. К примеру, группа исследователей Оксфордского университета заявила, что "смешивание" препаратов дает высокий процент защиты и не провоцирует новых побочных эффектов, кроме заявленных производителями.

Украинский биофизик Семен Есилевский в комментарии hromadske сказал: "Теоретически от комбинирования вакцин ничего страшного быть не должно. Если после любой вакцины или инактивированной (например, CoronaVac), или векторной (AstraZeneca) вводить мРНК-вакцину, то вообще не должно быть никаких негативных реакций".

Есилевский в то же время указал, что исследования в этом направлении нужно продолжать.

Как писал OBOZREVATEL, ученые из США разработали новую вакцину от COVID-19 в форме назального спрея. Заявляется, что препарат способен обеспечить устойчивый местный иммунитет против вируса.